Мурашко оценил эффект от использования QR-кодов во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 использование QR-кодов показало высокую эффективность. Так оценил действие цифровых пропусков глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, его цитирует РИА Новости.

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Мурашко подчеркнул, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает людям принять решение о необходимости вакцинации от COVID-19.

«Мы должны четко понимать, что безопасность зависит от каждого», — заявил он.

Министр добавил, что сейчас под наблюдением врачей в больницах находятся около 258 тысяч пациентов с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии 30 тысяч, на ИВЛ — 7 тысяч, рассказал он.

Кроме того, глава Минздрава также подчеркнул, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих. По его словам, из-за этого система здравоохранения в России изменилась.

Ранее Мурашко рассказал о результатах нерабочих дней, введенных в России из-за ситуации с COVID-19. По его словам, ограничения позволили переломить ситуацию с коронавирусом и снизить темпы распространения инфекции.

