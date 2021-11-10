Мурашко оценил эффект от использования QR-кодов во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 использование QR-кодов показало высокую эффективность. Так оценил действие цифровых пропусков глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, его цитирует РИА Новости.
Мурашко подчеркнул, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает людям принять решение о необходимости вакцинации от COVID-19.
«Мы должны четко понимать, что безопасность зависит от каждого», — заявил он.
Министр добавил, что сейчас под наблюдением врачей в больницах находятся около 258 тысяч пациентов с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии 30 тысяч, на ИВЛ — 7 тысяч, рассказал он.
Кроме того, глава Минздрава также подчеркнул, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих. По его словам, из-за этого система здравоохранения в России изменилась.
Ранее Мурашко рассказал о результатах нерабочих дней, введенных в России из-за ситуации с COVID-19. По его словам, ограничения позволили переломить ситуацию с коронавирусом и снизить темпы распространения инфекции.