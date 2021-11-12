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Правительство объявило о переходном периоде при введении QR-кодов

Вице-премьер Голикова: при введении QR-кодов будет переходный период до 1 февраля 2022
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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории России будет объявлен переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

По ее словам, российское правительство уже внесло в Госдуму проекты поправок касательно использования QR-кодов. Предполагается, что подобные меры будут действовать в регионах до 1 июня 2022 года.

Согласно новым мерам, россияне, имеющие QR-код о прививке или переболевшие COVID-19, будут иметь возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Кроме того, законопроект разрешает быть в общественных местах и людям с медотводами от вакцинации. Уточняется, что до 1 февраля также можно предъявлять при входе отрицательный ПЦР-тест.

Нововведения не касаются аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости, добавили в кабмине.

Голикова также пояснила, что гражданам важно время, чтобы пройти вакцинацию и оформить соответствующие документы. По этой причине власти решили сделать переходный период. В полном режиме использование сертификатов начнет действовать с 1 февраля 2022 года.

Ранее вице-премьер заявила, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт гражданина.

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