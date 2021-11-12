Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом россиян

Голикова: сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным, как паспорт

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт гражданина. Ее слова в пятницу, 12 ноября, приводит РИА Новости.

Она также отметила, что ее очень радуют новости из регионов страны о рекордах по суточной вакцинации. Но напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране до сих пор не достигнут, а от этого напрямую зависит дальнейшие перспективы развития пандемии COVID-19 в России.

В то же время, по словам Голиковой, ситуация с распространением коронавируса за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах страны: Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

По данным на 12 ноября, в России за минувшие сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 8 992 595.