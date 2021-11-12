Первый российский регион будет выдавать QR-код людям с высоким титром антител

В Чувашии разработают QR-код для людей с большим количеством антител к коронавирусу

В Чувашии QR-коды будут выдавать людям, у которых большое количество антител к коронавирусу. Об этом в пятницу, 12 ноября, на своей странице в Instagram сообщил глава республики Олег Николаев.

Он уточнил, что система начнет работать уже в течение недели. Чувашия стала первым российским регионом, где введена такая мера. Действовать этот QR-код будет только на территории республики и на федеральных «Госуслугах» отображаться не станет.

Предполагается, что на платформе, которая будет разработана в ближайшее время, местные жители смогут ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

«Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител», — сообщил Николаев.