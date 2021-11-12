Оценена возможность введения запрета продажи алкоголя без QR-кодов в России

Запрет на продажу алкоголя без QR-кода не принесет особого эффекта, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Такая мера может сработать на очень небольшом контингенте людей, заявил он. Своим мнением Онищенко поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что свердловские власти рассматривают вопрос о запрете продажи алкоголя без подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания QR-кода. Уточняется, что инициатива принадлежит уральскому ресторатору Евгению Урюпину. Именно он предложил местному правительству ввести такую систему, поскольку полагает, что это ускорит процесс вакцинации в Свердловской области. По его мнению, эта мера может быть гораздо эффективнее, чем QR-коды в общепите.

Алкоголь как поощрение?

С одной стороны, запрет на продажу алкоголя без QR-кода снизит доступность, считает бывший главный санитарный врач страны. Однако это будет несущественное уменьшение доступности такого рода продукции. С другой стороны, применение такой меры выглядит как поощрение употребления алкоголя, возведение его в ранг некого бонуса и привилегии, отметил Онищенко.

«Кого-то это остановит. Пока он не хочет прививаться, но выпить хочет, а ему не дают. Так ограничивается употребление алкоголя, под предлогом защиты от коронавирусной инфекции. Любое препятствие на пути человека, в данном случае купить бутылку спиртного, которое его заставит вакцинироваться, это хорошо. Но тут, я думаю, идет недооценка или точнее сказать не знание реальной ситуации. Молодежь сейчас слава богу стала меньше пить. Если я нейтрально отношусь к алкоголю, то запрещайте сколько угодно, я его все равно его не употребляю. Такого контингента у нас, слава богу, становится все больше и больше. Но у нас есть и те, кто употребляет, так сложилось исторически. Такой человек пойдет к соседу, у которого есть QR-код и попросит купить его эту бутылку. Поэтому такая мера малозначимая с точки зрения эффективности», — полагает Онищенко.

Он добавил, что такая мера вряд ли распространится на другие регионы. «У нас два субъекта РФ, Чечня и Ингушетия, которые по официальной статистике отчитываются нулевым употреблением алкоголя. Там просто запрещена продажа. Для этих регионов такая мера не сыграет абсолютно никакой роли. Конечно, есть регионы, где потребление алкоголя находится на высоком уровне, это прежде всего северные регионы, там может быть какой-то эффект даст», — рассудил бывший санитарный врач страны.

Онищенко отметил, что в Москве запрет на продажу алкоголя лицам без QR-кодов также может сработать. Но добавил, что это не принесет ощутимых результатов в части вакцинации.

Резюмируя, Онищенко заявил, что мера в какой-то степени положительная. По его словам, если она сработает хотя бы для десятка людей, и те сходят и привьются, ее уже можно будет считать успешной.

10 ноября стало известно, что жителям Свердловской области разрешили допуск в ТЦ не только по QR-коду и паспорту, но и ряду других документов, удостоверяющих личность. В частности, по водительскому удостоверению.