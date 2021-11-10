В российском регионе изменили правила допуска в торговые центры

В Свердловской области россиян начнут пускать в ТЦ по предъявлению водительских прав

Жителям Свердловской области разрешили допуск в торговые центры (ТЦ) не только по QR-коду и паспорту, но и ряду других документов, удостоверяющих личность. В частности, по водительскому удостоверению, что следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В список документов, которые также можно показать на входе в ТЦ, попали загранпаспорт, военный билет, паспорт иностранного гражданина и свидетельство пенсионера.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ранее подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Кроме того, региональные власти запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Кузбассе система QR-кодов вводится с 15 ноября. Цифровой пропуск будет необходимо предъявить при посещении заведений общепита, салонов красоты, парикмахерских, гостиниц и туристических баз. Также в российском регионе QR-код потребуется для посещения спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.