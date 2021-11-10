В еще одном российском регионе ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Кузбассе с 15 ноября вводят QR-коды для посещения торговых центров и салонов красоты

В Кузбассе система QR-кодов вводится с 15 ноября. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

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В ведомстве уточнили, что цифровой пропуск будет необходимо предъявить при посещении заведений общепита, салонов красоты, парикмахерских, гостиниц и туристических баз.

Также в российском регионе QR-код понадобится для посещения спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

По словам заместителя председателя правительства Кузбасса, ситуация с COVID-19 в регионе после праздников ухудшилась. Он напомнил, что важно вакцинироваться от коронавируса, потому что прививка «в десятки раз снижает риски тяжелого протекания заболевания».

Ранее в Башкирии из-за ситуации с COVID-19 с 10 ноября ввели QR-коды для посещения гипермаркетов и других больших магазинов. В них также смогут зайти граждане, имеющие медотвод от вакцинации, но им придется предъявить отрицательный ПЦР-тест.