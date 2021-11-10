Мошенники начали обманывать россиян с бесплатными ПЦР-тестами

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с РИА Новости сообщила, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.

По ее словам, персональные данные граждан представляют для мошенников не меньший интерес, чем деньги. «Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства – все это благодатная почва для новых сценариев мошенников», — сказала сотрудник центра.

Одним из наиболее распространенных методов сбора данных является бесплатный тест на COVID-19. «Тут играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно», — пояснила обман собеседница агентства, отметив, что в таком случае мошенник под видом лаборанта возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания.

Дайнеко пояснила, что из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность. Мошенники могут как похитить личные данные, так и создать базу данных людей с необходимым для мошенников шаблоном поведения. «Такой список может стоить довольно дорого, ведь это уже не просто перечень абонентов мобильного оператора», — добавила она.

При этом жертвами мошенников могут стать и те, кто сам пытается обмануть систему. Например, покупкой поддельного QR-кода. «С начала ужесточения коронавирусных ограничений в интернете появились сайты, на которых можно купить QR-код. Покупатель перечисляет деньги на счет мошенников и, конечно, ничего не получает», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян, в котором они используют вакцинацию от коронавируса в качестве предлога для проникновения в дом. Псевдоврачи приходят домой — в основном к пожилым людям — и предлагают им сделать прививку от коронавируса на дому, после чего обворовывают их квартиру.