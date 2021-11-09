В РЖД согласились ввести QR-коды в поездах

Заместитель главы Российских железных дорог (РЖД) Евгений Чаркин на форуме Cnews заявил о том, что компания готова выполнить поручения государства по введению QR-кодов для поездок на железнодорожном транспорте. Его слова передает ТАСС.

Так, Чаркин отметил, что несмотря на то, что вопрос находится в плоскости государственного регулирования, РЖД согласна выполнить необходимые требования правительства и технологически готова к ним.

«Мы готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — отметил заместитель главы РЖД.

Ранее в ноябре генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания выступает против использования QR-кода при покупке авиабилетов. По его мнению, пассажиры должны иметь возможность купить проездной документ без всяких ограничений.

9 ноября в Кремле опровергли обсуждение введения QR-кодов в поездах и самолетах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в том числе о введении дополнительных ограничений на пользование самолетами и поездами, должен принимать правительственный штаб.