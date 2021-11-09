«Аэрофлот» выступил против введения ограничений при покупке авиабилетов

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания выступает против использования QR-кода при покупке авиабилетов. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся — это нормально», — отметил Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ранее, 3 ноября, лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», оценил введение антиковидных ограничений при регистрации на самолет. Так, представитель авиаперевозчика заявил, что лоукостер одобряет введение QR-кодов для посадки на борт самолета. Однако не стоит предъявлять это требование при покупке билета. «Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — прокомментировали в авиакомпании.

9 ноября в Кремле опровергли обсуждение введения QR-кодов в поездах и самолетах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в том числе о введении дополнительных ограничений на пользование самолетами и поездами, должен принимать правительственный штаб.