Российская авиакомпания поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет

Лоукостер «Победа»: одобряем введение QR-кодов для посадки на борт, не для покупки билета

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», оценил введение требований о предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса при регистрации на рейс, сообщает РИА Новости.

Представитель российской авиакомпании заявил, что лоукостер одобряет введение QR-кодов для посадки на борт самолета. Однако не стоит предъявлять это требование при покупке билета.

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«Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — подчеркнул представитель лоукостера.

Требование о наличии QR-кода для покупки авиабилета будет нарушать права граждан: россиянам, которые решатся привиться перед полетом, придется покупать более дорогие билеты накануне нужной даты. Кроме того, правило не станет эффективным в борьбе против распространения коронавируса, поскольку пассажиры с действующим QR-кодом смогут приобрести билет на более позднюю дату, когда сертификат о вакцинации уже утратит свою силу.

Ранее сообщалось, что два российских региона введут QR-коды при посадке на самолеты. Так, документы о прохождении вакцинации или о перенесенном COVID-19 жителям Камчатки придется показывать на поездах и отдельных автобусных маршрутах между районами края. С декабря введут проверку этих документов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.