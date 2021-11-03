Собянин разъяснил работу системы QR-кодов после окончания нерабочей недели

Собянин: после 7 ноября в Москве продолжат действовать QR-коды для музеев и театров

В Москве продолжит действовать система QR-кодов после окончания нерабочей недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ имени Буянова, передает ТАСС.

Градоначальник разъяснил, что после 7 ноября посетители столичных музеев и театров по-прежнему должны будут предъявлять QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от COVID-19, перенесенное заболевание или результаты ПЦР-теста, выполненного за сутки до посещения театра или музея.

Ранее Собянин также заявил, что не планирует продлевать нерабочие дни. Мэр подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась. Он рассказал, что также уменьшилось число госпитализаций пациентов с тяжелым течением заболевания.

21 октября власти Москвы объявили о введении режима нерабочих дней в городе с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита. В нерабочие дни по QR-кодам можно попасть в театры и музеи.