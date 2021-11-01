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Основатель «Теремка» пожаловался Собянину на «Макдоналдс»

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров обвинил «Макдоналдс» в нарушении указа Собянина
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Основатель сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров пожаловался мэру Москвы Сергею Собянину на «Макдоналдс». Об этом пишет Forbes.

По утверждению бизнесмена, его конкуренты продолжают пускать посетителей в рестораны, несмотря на указ градоначальника. Также он приложил несколько видео, на которых работники «Макдоналдс» утверждают, что могут пускать в ресторан до пяти человек по договоренности с московскими властями и Роспотребнадзором.

Ресторатор посетовал, что при этом клиенты «Теремка» вынуждены получать заказы, ожидая на улице и без возможности видеть меню. В связи с этим сеть несет колоссальные потери по выручке. «Я не призываю запретить работать "Макдоналдсу", я прошу разрешить всем ресторанам Москвы запускать посетителей внутрь помещения, но если это запрещено, то должно быть запрещено всем», — резюмировал Гончаров.

«Макдоналдс» объяснил изданию, что рестораны сети работают только навынос и внутри предприятий посадки нет.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. В этот период в столице без электронного документа можно посетить только магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

В октябре житель Москвы нашел причину, чтобы отсудить у «Макдоналдс» более восьми тысяч долларов. Инцидент произошел прошлым летом, когда россиянин, имя которого не раскрывается, зашел в заведение и сделал заказ в терминале. Сотрудники собрали выбранные позиции в пакет, однако не отдали заказ мужчине в руки, поскольку он отказался надевать маску и перчатки в зоне выдачи. Посетитель долго спорил с администратором и сотрудниками ресторана. Они в свою очередь показывали ему документ с соответствующими требованиями, которые должны выполнять как работники, так и гости заведения.

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