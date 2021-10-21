Россиянин нашел причину отсудить у «Макдоналдс» 8888 долларов

Житель Москвы нашел причину, чтобы отсудить у сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» более восьми тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации издания, инцидент произошел прошлым летом, когда россиянин, имя которого не раскрывается, зашел в заведение и сделал заказ в терминале. Сотрудники собрали выбранные позиции в пакет, однако не отдали заказ мужчине в руки, поскольку он отказался надевать маску и перчатки в зоне выдачи.

Посетитель долго спорил с администратором и сотрудниками ресторана. Они в свою очередь показывали ему документ с соответствующими требованиями, которые должны выполнять как работники, так и гости заведения.

Тогда мужчина заснял отказ на видео, после чего отправился оформлять судебное заявление. В иске он указал, что документ, который ему предъявили в ресторане, был без печати мэрии, а значит — он недействителен. По мнению жителя столицы, сотрудники заведения обесчестили и унизили его. За это он потребовал компенсацию в размере 8888 долларов (633 456 рублей).

Отмечается, что первый иск мужчина подал в августе от имени «Жива душа в теле мужчины Эдуардо». Суд отказал в принятии иска. Тогда недовольный клиент подал идентичный иск в сентябре, назвав себя «Живой в теле мужчины Эдуардо». Однако и этот иск суд оставил без внимания.

В июле сообщалось, что бывшая жена российского олигарха Фархада Ахмедова Татьяна отсудила у него 13 миллиардов рублей. Бывший сенатор согласился выплатить жене миллионы долларов, чтобы прекратить финансовый спор, возникший между ними во время бракоразводного процесса.

