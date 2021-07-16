Жена российского олигарха отсудила у бывшего мужа 13 миллиардов рублей

Бывшая жена российского олигарха Фархада Ахмедова Татьяна отсудила у него при разводе 186 миллионов долларов (13,8 миллиарда рублей). Соответствующую информацию публикует Bloomberg.

Бывший сенатор согласился выплатить жене миллионы долларов, чтобы прекратить финансовый спор, возникший между ними во время бракоразводного процесса. Ахмедова приняла компенсацию наличными деньгами и различными произведениями искусства, которыми супруги владели в браке.

Как сообщает издание, по условиям принятого соглашения, 115-метровая яхта Luna стоимостью 453 миллиона фунтов стерлингов (46,5 миллиарда рублей) остается во владении у олигарха. Известно, что судно оснащено девятью каютами, гостевой комнатой, двумя вертолетными площадками, бассейном, небольшой подводной лодкой и спасательными шлюпками.

Bloomberg связалось с юридическими представителями Ахмедовой, однако еще не получило комментарии по поводу подписанного соглашения.

В мае Татьяна Ахмедова попыталась отсудить у супрга при разводе 115-метровую яхту Luna и получила отказ. Верховный суд Маршалловых Островов постановил, что он не имеет полномочий привести в исполнение приказ о передаче имущества. Только дубайский суд, где в настоящее время находится яхта Luna, может принудить к смене владельца.

В 2016 году Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова передать бывшей жене Татьяне 453 миллиона фунтов стерлингов (41,5 процента его состояния). В причитающуюся ей долю входят особняки, яхта, вертолет, частный самолет и произведения искусства. Это стало крупнейшей компенсацией в истории бракоразводных процессов Лондона. Однако олигарх отказался передать средства, что вылилось в затяжную судебную тяжбу.