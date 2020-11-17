Российская модель подала иск на 20 миллионов долларов к Ральфу Лорену

Российская супермодель Анастасия Хозисова обвинила основателя одноименного модного дома, дизайнера Ральфа Лорена в незаконном использовании ее фотографий и подала к нему иск. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, россиянка начала сотрудничать с американским модельером в 2004 году и за все время работы приняла участие в большом количестве показов, рекламных кампаний и фотосессий бренда. Лорен называл Хозисову своей музой, в связи с чем она была главной моделью множества съемок марки.

Однако спустя 10 лет работы манекенщица завершила многолетнее сотрудничество с Ralph Lauren из-за конфликта с руководством компании. Тогда она заявила, что обнаружила мошеннические схемы в деятельности корпорации. Несмотря на разорванный контракт, модный дом продолжал использовать ее снимки в своих бутиках.

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Кроме того, изображения Хозисовой появились в документальном фильме телевизионной компании HBO Very Ralph, несмотря на то, что модель не давала письменного согласия на использования материалов с ее участием. В результате манекенщица обратилась в нью-йоркский суд и потребовала денежную компенсацию в размере 20 миллионов долларов от обеих компаний.

Анастасия Хозисова — российская модель, на протяжении своей карьеры сотрудничала с такими мировыми компаниями, как Giorgio Armani, Ralph Lauren, Chanel, Prada, Dior и Alexander McQueen, а также Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Louis Vuitton и Marc Jacobs.

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