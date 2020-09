Эмили Ратаковски призналась в сексуальном насилии над ней после съемки без белья

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски обвинила фотографа в сексуальном насилии над ней во время фотосессии с обнажением в 2012 году. Соответствующая статья появилась на сайте Vulture.

В личном очерке Buying Myself Back. When does a model own her own image? («Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?»), который Ратаковски написала для New York Magazine, 29-летняя модель рассказала, как в начале своей карьеры столкнулась с домогательствами американского фотографа Джонатана Ледера (Jonathan Leder).

Фото опубликовано @emrata

В 2012 году знаменитость принимала участие в неоплачиваемой фотосессии для журнала Darius в доме у Ледера, во время которой она позировала как в нижнем белье, так и совсем без одежды.

По словам Ратаковски, во время съемки она выпила красного вина, чтобы раскрепоститься. Ближе к вечеру модель почувствовала себя нетрезвой. «Я замерзла и закуталась в одеяло. Джонатан сидел рядом со мной. Его джинсы касались моих обнаженных ног», — вспоминала она. Затем фотограф начал расспрашивать ее о парнях. Манекенщица долго рассказывала о свиданиях и не заметила, что периодически задевала его ступней. «Я хорошо помню, как он сказал, что ему понравилась "вся эта фишка с ногой», — писала актриса.

Материалы по теме Дефилейная часть Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру Своих не сдаем Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды

Большая часть того, что последовало дальше, исходя из слов Ратаковски, была размыта, за исключением ощущений. «Я не помню, как целовалась, но я помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Он двигал ими так сильно и резко, по ощущениям казалось, будто это был мой первый раз. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой выдернула его пальцы. Я не сказала ни слова. Он резко встал и побежал в темноту вверх по лестнице», — поделилась модель.

Ледер отрицает обвинения Ратаковски в свой адрес. «Мы глубоко обеспокоены ложными заявлениями госпожи Ратаковски в New York Magazine. Она вечно хочет внимания и жаждет славы. Конечно, мистер Ледер полностью отрицает ее возмутительные обвинения в нападении. Это нелепо и печально, что она настолько мстительна, чтобы постоянно лгать СМИ», — сказал представитель Ледера.

В августе британская актриса театра и кино Джесси Кейв, исполнившая роль Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, призналась, что ее изнасиловали в 14 лет. Кейв заявила, что преступника удалось наказать и отправить в тюрьму. Самой же актрисе понадобилось много времени, чтобы восстановиться после случившегося.