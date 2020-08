Звезду «Гарри Поттера» изнасиловали в 14 лет

Британскую актрису театра и кино Джесси Кейв, исполнившую роль Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, изнасиловали в 14 лет. Об этом она сообщила во время подкаста We Can't Talk About That Right Now, запись которого опубликована на YouTube-канале артистки.

«Прыщи — это плохо, но изнасилование в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, а он использует свою власть», — отметила звезда.

Кейв заявила, что преступника удалось наказать и отправить в тюрьму. Самой же актрисе понадобилось много времени на то, чтобы восстановиться после случившегося. Она призналась, что этот инцидент полностью изменил ее подростковый период. Он сильно отразился на ее сексуальной жизни и связанном с ней опыте.

«Думаю, что последствия того времени сохраняются до сих пор. Я осознаю их 18 лет спустя», — сказала артистка во время беседы со своей сестрой.

33-летняя Кейв прославилась не только благодаря роли Лаванды Браун, но также за счет ролей в таких фильмах и сериалах, как «Страшные сказки», «Большие надежды», «Черное зеркало», «Школа "Саммерхилл"» и «Гордость».