Сыгравший Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере» актер оказался наркоманом

Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым. Его слова передает USA Today во вторник, 4 августа.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

По его словам, впервые он употребил алкоголь в возрасте 12 лет. Он и его друзья выпили бутылку виски, после чего устроили дебош на вечеринке. «Я выбежал на улицу, меня стошнило, затем я поскользнулся, разбил голову и забрызгал свою одежду кровью. На следующее утро я проснулся с ужасной головной болью, воняя рвотой, с огромным шрамом и воспоминаниями публичного унижения. И все, о чем я мог думать — не могу, ***** [черт возьми], дождаться, чтобы сделать это снова. Почему? Без понятия», — поведал Айзекс.

57-летний актер заявил, что в настоящий момент не употребляет ни алкоголь, ни наркотики, пытаясь «искать простое счастье в простых вещах».