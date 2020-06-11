Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг. Артистка опубликовала несколько постов в своем Twitter-аккаунте после скандала, возникшего вокруг высказываний автора серии книг о Гарри Поттере.

«Трансгендеры — это те, кем они себя считают, и они заслуживают того, чтобы прожить свою жизнь, не подвергаясь постоянному допросу или сообщая, что они не те, кем себя считают», — высказалась артистка.

По словам Уотсон, она хочет, чтобы ее трансгендерные фолловеры знали, что она и другие люди по всему миру уважают их и любят такими, какие они есть. Актриса также сообщила, что перевела деньги организациям, которые занимаются гендерными вопросами.

7 июня Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?» В результате пользователи сети обвинили писательницу во враждебном отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.

Ранее на слова Роулинг отреагировал и актер Дэниел Рэдклифф, который вместе с Уотсон снимался в серии фильмов о Гарри Поттере. «Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больше знаний по этому вопросу, чем Джо или я», — заявил он.

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