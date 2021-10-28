Рестораны со звездами «Мишлен» в Москве объяснили отказ доставлять еду на дом

«Мишленовские» рестораны Москвы объяснили свой отказ доставлять еду на дом. Слова PR-директора заведений «Савва» и Сhef's table Artest Кристины Жегуновой передает «Газета.Ru».

На период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября столичные рестораны, получившие звезду «Мишлен», решили полностью закрыться.

«Рестораны такого уровня обычно не делают доставку, потому что их еда не предназначена для того, чтобы 40 минут куда-то ехать, и мы не можем гарантировать ее качество, отдав курьерам», — объяснила Жегунова. Она добавила, что каждое блюдо, как правило, сопровождается презентацией шефа или официанта.

По словам PR-директора, сотрудники заведений расценили период нерабочих дней как возможность отдохнуть. Она призналась, что после вручения звезд «Мишлен» рестораны работали «на предельных мощностях», поскольку посадка увеличилась в три раза.

«Это стало большой нагрузкой на всех — и для поваров, которые теперь приходят раньше, а уходят позже, и для официантов, у которых уменьшилось количество выходных», — пояснила Жегунова.

14 октября в концертном зале «Зарядья» звезды «Мишлен» вручили девяти московским ресторанам. Обладателями двух звезд стали ресторан Artest Chef's Table и его шеф-повар Артем Естафьев, а также ресторан TWINS GARDEN и его шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие. По одной звезде получили рестораны «Белуга», Grand CRU, Selfie, White rabbit, Biologie, а также «Сахалин» и «Савва».