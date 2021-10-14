Девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен». Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии в концертном зале «Зарядья», пишет «Вести».

Так, обладателями двух звезд стали ресторан Artest Chef's Table и его шеф-повар Артем Естафьев, а также ресторан TWINS GARDEN и его шеф-повара — Иван Березуцкий и Сергей Березуцкий.

По одной звезде получили рестораны «Белуга» и шеф-повар Евгений Викентьев, Grand CRU и Давид Эммерле, Selfie и Анатолий Казаков, White rabbit и Владимир Мухин, Biologie и Екатерина Алехина, а также рестораны «Сахалин» и Алексей Когай, «Савва» и Андрей Шмаков.

Таким образом, Россия стала 33-й страной мира, где выпускают гастрономический путеводитель «Мишлен», а Москва — первым городом СНГ с заведениями, отмеченными звездами. Как ранее сообщил журналистам директор гида Гвендаль Пулленек, всего в рейтинг вошли 69 ресторанов страны.