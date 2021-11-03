Третий российский регион ввел QR-коды до следующего года

Власти Калининградской области продлят систему QR-кодов для общепита до февраля 2022 года

В Калининградской области продлят действие системы QR-кодов для посещения общепита и торговых центров до февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

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Решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что перечень сфер, где будет необходимо предъявлять QR-код, также расширят.

Кроме того, стал известен формат обучения школьников и студентов. Так до 15 ноября ученики средних и старших классов будут учиться в дистанционном формате. Учебные учреждения среднего профессионального образования продолжат свою работу удаленно.

Калининградская область стала третьим российским регионом, где систему QR-кодов продлили до следующего года. Ранее об аналогичных мерах сообщали власти Челябинской и Псковских областей.