На Кубани ввели QR-коды для посещения общепита

В Краснодарском крае с 6 ноября введут систему QR-кодов для посещения объектов общепита

В Краснодарском крае введут систему QR-кодов для посещения объектов общепита. Она будет работать с 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Также в регионе продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 14 ноября. Для посещения общественных и досуговых заведений в городах-курортах края также необходимо предъявить QR-код.

Ранее власти Сочи ужесточили ограничения для туристов во время нерабочих дней. Об этом сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский.

Согласно новым правилам, путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Аналогичные требования затронули рестораны, кафе и другие места общественного питания.