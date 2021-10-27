В Сочи ужесточили правила заселения в отели для туристов

Власти Сочи ужесточили ограничения для туристов во время нерабочих дней. Об этом сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Согласно новым правилам, путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Аналогичные требования затронули рестораны, кафе и другие места общественного питания.

Копайгородский отметил, что ограничительные меры продлятся вплоть до зимнего курортного сезона. «До конца года мы намерены принять порядка семи миллионов туристов», — добавил глава города и отметил, что сейчас эпидемиологическая обстановка в Сочи находится под контролем.

Ранее в октябре власти Краснодарского края ввели ограничения в регионе в период нерабочих дней из-за наплыва туристов. Так, для посещения общественных и досуговых заведений в городах-курортах края с 30 октября по 7 ноября необходимо предъявить QR-код. «Мы должны сделать все, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах», — добавил губернатор региона Вениамин Кондратьев.