Цены на авиабилеты во время нерабочих дней резко выросли

«Известия»: цены на авиабилеты в Египет на время нерабочих дней достигли 450 тысяч рублей

Цены на авиабилеты из России в Египет достигли 450 тысяч рублей на пассажира в один конец экономклассом. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на Aviasales.

По данным газеты, туроператоры сообщают о том, что россияне разобрали почти все места на рейсах в Турцию и Египет. Ожидается, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах по данному направлению достигнет 100 процентов.

Так, по состоянию на вечер 26 октября были доступны места только на четырех рейсах в Хургаду, вылетающих 29 октября, цена варьировалась от 62,5 тысячи до 450 тысяч рублей. При этом в Шарм-эш-Шейх можно было улететь за 50-305 тысяч рублей. Перелет в Анталью из Москвы стоил 352 тысячи рублей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что стоимость отдыха для россиян за рубежом с 30 октября по 7 ноября резко подскочила. Стало известно, что рост цен на путешествия в нерабочие дни составил от 10 до 30 процентов в зависимости от направления, даты заезда и категории отеля. «Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. Как только объявили <...> о дополнительных ограничениях и о квазилокдауне, спрос взлетел», — заявила эксперт.

