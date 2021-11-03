В российском регионе ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Тюменской области с 8 ноября для посещения торговых центров понадобится QR-код

В Тюменской области для посещения торговых центров с 8 ноября вводится система QR-кодов. Об этом заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

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В оперштабе пояснили, что требование о введении QR-кодов распространяется на торговые центры Тюмени и Тобольска, площадь которых составляет больше четырех тысяч квадратных метров.

Электронный документ потребуется для ТЦ площадью более трех с половиной тысяч квадратных метров в Ишиме, больше трех тысяч в Ялуторовске, больше двух с половиной тысяч в Заводоуковске.

Как рассказали в оперштабе, требование не относятся к отдельно стоящим гипермаркетам российского региона, в которых продается универсальный ассортимент.

Ранее систему QR-кодов до следующего года ввели в Челябинской области. Электронный документ потребуется для посещения мест общественного питания, а также для объектов розничной торговли, площадь торгового зала которых составляет более 400 квадратных метров.