В России создали способное проверять QR-коды прививок устройство на базе ИИ

Специалисты российской компании Addreality создали устройство на базе искусственного интеллекта (ИИ), способное проверять QR-коды прививок от COVID-19. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

С помощью устройства, состоящего из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера, можно проверять QR-коды вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян.

«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры РФ. Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски, и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест», — говорится в сообщении.

В изобретении также можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов. В ближайшее время они могут появиться в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях. Создатели уверяют, что устройство не передает личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции неприемлема, с этим ведется непримиримая борьба. «Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — сказал Песков.