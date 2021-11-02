Слухи о входе в детские сады Казани по QR-коду оказались недостоверными

Представители Министерства образования и науки республики Татарстан признали недостоверной информацию о том, что в казанских детских садах будут требовать наличие QR-кода у родителей детей. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Источником слухов стал Telegram-канал «Казанский папа». 1 ноября в нем появилось сообщение о том, что с 8 ноября в казанских детских садах вход для родителей будет осуществляться исключительно по QR-коду о вакцинации.

В посте не было никаких ссылок на официальные источники. Более того, автор канала написал, что не видел подобных распоряжений в постановлениях Роспотребнадзора. В комментарии к сообщению владелец страницы добавил, что запросил официальное распоряжение от местного детского сада, однако так его и не получил.

На следующий день информацию о необходимости QR-кода опровергли в Минобрнауки Татарстана. Представители ведомства выпустили официальное обращение к родителям на своем сайте.

«Данная информация не соответствует действительности. Просим не репостить ее. Никаких распоряжений по нахождению на территории детских садов родителей лишь при наличии QR-кода не давало ни Министерство образования и науки РТ, ни Управление образования исполкома Казани», — отметили чиновники.

В обращении говорится, что пропускной режим в детские сады работает с учетом требований Роспотребнадзора: всем заходящим в здание измеряют температуру. Кроме того, родители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.