Сообщение о создании COVID-free классов в школах Майкопа оказалось недостоверным

Сообщение о том, что с 8 ноября классы и группы в школах и детских садах Майкопского района Республики Адыгея будут разделены на тех, чьи родители привиты от коронавируса и не привиты, оказалось недостоверным.

26 октября в Instagram-аккаунте «Майкопский район» появился пост под названием «Обращение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Майкопского района». К нему был прикреплен скриншот документа, в котором оперативный штаб обращается к родителям майкопских школьников и детсадовцев с утверждением о том, что с 8 ноября группы в детских садах и классы в школах Майкопского района для очного посещения будут формироваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию — «так называемые классы/группы без COVID-19».

Подлинность опубликованного документа ничем не подтверждается: на нем нет ни подписей, ни печатей региональных органов власти. Кроме того, информация о COVID-free классах и группах не была опубликована на официальных сайтах администрации Майкопского района и Адыгеи.

28 октября министр образования и науки региона Анзаур Керашев заявил, что власти Адыгеи не планируют формировать в школах и детских садах бесковидные классы или группы. «Мы следуем федеральным нормам, не собирались и не будем делить детей по признакам вакцинации их родителей. После каникул образовательный процесс по всей республике, в том числе и в Майкопском районе, начнется в штатном режиме для всех. Подчеркну, никакого разделения детей нет и не будет», — цитирует его ТАСС.

Новости о разделении школьников и детей в садах основаны на неправильной интерпретации заявления оперштаба, заявил глава Майкопского района Олег Топоров. Он отметил, что заявление штаба не содержит никаких ограничений или запретов.

Сообщение о создании бесковидных классов и групп получило широкий охват в СМИ и социальных сетях. В частности, его опубликовали «Интерфакс», «Коммерсантъ», «Кубанские новости», ИА Regnum и другие. Позже в медиа появилось опровержение этой информации.