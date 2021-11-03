Российский регион введет QR-коды при посадке на самолеты и в поезда

Камчатка с 23 ноября введет правила, согласно которым QR-коды понадобятся при посадке на самолеты по всем направлениям внутри региона, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Как отметил губернатор российского региона Владимир Солодов, документы о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании жителей обяжут показывать на поездах и отдельных автобусных маршрутах между районами Камчатского края. «Мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом», — отметил руководитель. При этом ПЦР-тесты приниматься не будут.
Ранее стало известно, что в Калининградской области продлят действие системы QR-кодов для посещения общепита и торговых центров до февраля 2022 года. В правительстве пообещали расширить список сфер, где надо будет предъявлять QR-код.