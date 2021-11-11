В российском регионе ввели QR-коды для посещения общепита

Власти Смоленской области приняли решение о введении QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, для посещения заведений общественного питания. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса внес губернатор российского региона Алексей Островский. Об этом в четверг, 11 ноября, пишет ТАСС.

В качестве документа, по которому будет осуществляться проход в кафе и рестораны, принимается также медотвод или отрицательный ПЦР-тест. Также появилось ограничение на работу отделений МФЦ: не будут оказываться услуги, которые доступны в электронном виде.

В соответствии с новыми ограничениями в Смоленской области жителям старше 60 лет, которые не прошли полный курс вакцинации, запрещено участвовать в массовых мероприятиях.

Ранее стало известно, что российские власти готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте. Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с интернет-изданием «Секрет фирмы» эту инициативу поддержал. Я с самого начала говорил, что вакцинацию желательно делать не добровольной, иначе ничего хорошего из этого не получится», — отметил он.

По данным оперштаба на 11 ноября, в России за прошедшие сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса, 578 из них — в Смоленской области. Общее число заражений по всей стране с начала пандемии достигло 8 952 472.