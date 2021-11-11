В России выявили 40 759 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 952 472. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 11 ноября.

40 759 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 38 058 случаев заражения.

Больше всего заражений выявили в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230) и в Московской области (2617). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (19 случаев), Ненецком автономном округе (20 случаев) и в Магаданской области (39 случаев).

За сутки скончались 1 237 пациентов с COVID-19. Всего сначала пандемии умерли 251 691 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 33 156, общий — 7 687 317.

По данным оперштаба на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета в России достиг 48 процентов. Полностью привито 57 256 745 человек.