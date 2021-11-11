В России третий день подряд выявили более 1200 смертей пациентов с COVID-19

В России третий день подряд выявляют более 1200 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки их число составило 1237. Соответствующие данные опубликованы в четверг, 11 ноября, в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 10 ноября, были зарегистрированы рекордные 1239 летальных исходов, а 9 ноября впервые число погибших превысило 1200 и составило 1211. Всего с начала пандемии умерли 251 691 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — скончались 94 зараженных коронавирусом. В Санкт-Петербурге умерли 85 человека, в Московской области — 56.

В России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 8 952 472.

