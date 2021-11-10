Роспотребнадзор одобрил якутский препарат для профилактики коронавируса

Якутский биопрепарат из березы и ягеля для профилактики коронавируса получил сертификацию Роспотребнадзора. Об этом «Ленте.ру» в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия).

Разработанная учеными Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН биологически активная добавка получила название «Бетукладин». Планируется, что вскоре будет налажено ее массовое производство. Сами исследователи утверждают, что одобренный препарат зарекомендовал себя как эффективное средство для борьбы с последствиями COVID-19.

В состав новой добавки, в частности, входят получаемый из коры березы бетулин и лишайниковые β-олигосахариды, которые выводят из организма токсины, обладают антикоагуляционным и иммуномодулирующим действием. Помимо этого, в «Бетукладине» присутствуют обладающие мягким антибактериальным действием вторичные лишайниковые вещества.

Уточняется, что первоначально якутские ученые разрабатывали этот биопрепарат для профилактики при лечении гепатита и туберкулеза легких, но в ходе клинических испытаний «Бетукладин» зарекомендовал себя еще и как эффективное средство профилактики и восстановления после перенесенного коронавируса.

Ранее стало известно, что якутские ученые с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19. На такую диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд.