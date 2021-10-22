Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюёль в Якутии получили новое жилье

Все жители села Бясь-Кюёль в Якутии, пострадавшие от природного пожара нынешним летом, получили новое благоустроенное жилье. Об этом сообщает официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).

Было возведено 34 новых дома с общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метра. Благоустроенные дома установлены на сваях из металлических труб, стены сделаны из МХМ панелей с наружным утеплением. Внутренняя отделка комбинированная – из вагонки и гипсокартона, отопление, водоснабжение и канализация – автономные.

Всем новоселам вместе с ключами от домов были переданы сертификаты на сумму 200 тысяч рублей на покупку мебели, утвари.

За ходом строительства с начала сентября можно было наблюдать в режиме онлайн. Трансляцию обеспечил Республиканский центр инфокоммуникационных технологий, передает ЯСИА. В начале сентября работники Центра установили в микрорайоне «Кэскил» IP-камеры, которые в круглосуточном режиме в течение месяца транслировали восстановительные работы.

В августе этого года верховой пожар перекинулся на село Бясь-Кюёль Горного района и охватил огнем микрорайон «Кэскил». Стихия уничтожила более 30 домов и 8 хозяйственных построек. В тот же день по поручению главы Якутии Айсена Николаева был создан оперативный штаб по восстановлению микрорайона.

В кратчайшие сроки, в поселке начались работы по строительству 34 полностью благоустроенных и газифицированных домов, современной улично-дорожной сети, новых коровников, а также животноводческого комплекса на 100 голов для крестьянского хозяйства «Атамай».

Как рассказал главный редактор Якутского-Cаха информационного агентства Андрей Никифоров, на сайте агентства была создана отдельная страница «Бясь-Кюёль: LIVE», на которую мог зайти любой желающий и в режиме реального времени посмотреть, как строители работают на местах. С начала трансляции ход восстановления микрорайона через сайт ЯСИА посмотрели тысячи якутян.

