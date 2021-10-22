Уникальный розовый бриллиант передали в сокровищницу Якутии

В Гохран Якутии передали копию бриллианта, оригинал которого продали на аукционе в Европе

В сокровищницу Якутии — Государственный фонд драгоценных металлов и камней (Гохран) — передали копию розового бриллианта, оригинал которого продали на аукционе дома Sotheby’s в Швейцарии за 26 миллионов долларов, сообщает ЯСИА.

Уникальный бриллиант передали в рамках акции «Сохраним историю вместе» в честь 25-летия Гохрана. На торжественной церемонии глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поздравил сотрудников.

«За эти годы хранилище стало центром, который прославляет нашу республику. Именно через сокровищницу тысячи людей, которые приезжают к нам в гости, понимают нашу республику», — сказал он.

Кроме того, АО «Прогноз», занимающееся добычей серебра в Кобяйском районе Якутии, передало в Гохран слиток этого драгоценного металла.

Ранее стало известно, что тайно вывезенные из России накануне революции драгоценности дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's в Европе. Речь идет о клипсах с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленных бриллиантами огранки «роза», и такой же броши с сапфиром в 26,80 карата и двумя рядами бриллиантов вокруг него.