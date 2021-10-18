Драгоценности дома Романовых продадут на аукционе в Европе

Тайно вывезенные из России накануне революции драгоценности дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Речь идет о клипсах с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленных бриллиантами огранки «роза», и такой же броши с сапфиром в 26,80 карата и двумя рядами бриллиантов вокруг него.
По информации издания, украшения были изготовлены примерно в 1900 году. Их стоимость предварительно оценивается от 300 до 500 тысяч долларов (от 21 миллиона до 35,5 миллиона рублей).
Согласно материалу, драгоценности принадлежали великой княгине Марии Павловне, тетке Николая II. По ее просьбе в 1917 году британский антиквар Альберт Генри Стопфорд (Albert Henry Stopford) перевез их из Петербурга в Лондон. После этого их унаследовала дочь Марии Павловны, принцесса греческая и датская Елена.
До ноября 2009 года украшения оставались в семье, пока на торгах Sotheby's в Женеве их не купили представители другого европейского княжеского рода.
Торги пройдут в среду, 10 ноября.
В сентябре личную вещь сестры британской королевы продали за 40 миллионов рублей. Речь идет о браслете бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Известно, что автор упомянутого снимка — фотограф Сесил Битон (Cecil Beaton). Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга и украшено бриллиантами круглой огранки.