Драгоценности дома Романовых продадут на аукционе в Европе

Клипсы для ушей и брошь с сапфирами дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's в Женеве

Тайно вывезенные из России накануне революции драгоценности дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о клипсах с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленных бриллиантами огранки «роза», и такой же броши с сапфиром в 26,80 карата и двумя рядами бриллиантов вокруг него.

По информации издания, украшения были изготовлены примерно в 1900 году. Их стоимость предварительно оценивается от 300 до 500 тысяч долларов (от 21 миллиона до 35,5 миллиона рублей).

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Согласно материалу, драгоценности принадлежали великой княгине Марии Павловне, тетке Николая II. По ее просьбе в 1917 году британский антиквар Альберт Генри Стопфорд (Albert Henry Stopford) перевез их из Петербурга в Лондон. После этого их унаследовала дочь Марии Павловны, принцесса греческая и датская Елена.

До ноября 2009 года украшения оставались в семье, пока на торгах Sotheby's в Женеве их не купили представители другого европейского княжеского рода.

Торги пройдут в среду, 10 ноября.

В сентябре личную вещь сестры британской королевы продали за 40 миллионов рублей. Речь идет о браслете бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Известно, что автор упомянутого снимка — фотограф Сесил Битон (Cecil Beaton). Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга и украшено бриллиантами круглой огранки.