96-летнюю личную вещь сестры британской королевы продадут за миллионы рублей

Ювелирное изделие, которое принадлежало покойной сестре королевы Елизаветы II принцессе Маргарет, выставят на аукцион. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о браслете люксового бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Отмечается, что автором снимка выступил фотограф Сесил Битон (Cecil Beaton). Аксессуар, датированный 1925 годом, выполнен из двух рядов жемчуга и украшен бриллиантами круглой огранки.

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По информации издания, личную вещь 96-летний давности продадут на аукционе дома Dix Noonan Webb. Торги пройдут 14 сентября в Лондоне. Предполагается, что лот уйдет с молотка по цене, которая варьируется от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от трех до четырех миллионов рублей).

«Мы предлагаем редкую возможность приобрести очень личный предмет королевской семьи», — подчеркнула глава аукционного дома Фрэнсис Ноубл (Frances Noble).

В мае на продажу выставили автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал покойной сестре королевы Елизаветы II, принцессе Маргарет, на протяжении 22 лет. Машина модели Silver Wraith I 1980 года выпуска имела пробег в 77 тысяч километров. Стоимость 40-летнего лота специалисты оценили в 45-55 тысяч фунтов стерлингов (4,7 — 5,7 миллиона рублей).