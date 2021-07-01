Подарок жениха принцессе Диане ушел с молотка почти за пять миллионов рублей

Автомобиль американского производителя Ford, который принц Чарльз подарил своей невесте Диане Спенсер на помолвку, ушел с молотка почти за пять миллионов рублей. Об этом сообщает Fox News.

Известно, что на протяжении 20 лет машиной Ford Escort Ghia Saloon 1981 года выпуска владел неизвестный поклонник королевской семьи. Во вторник, 29 июня, она стала одним из лотов на аукционе Reeman Dansie в Эссексе.

Изначально автомобиль оценили в 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей), однако в конечном счете его приобрели за 65 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей). Личность покупателя не раскрывается.

Уточняется, что машина с серебристым кузовом и пробегом в 133,5 тысячи километров находится в идеальном состоянии, ее регистрационный номер — WEV 297W — сохранился со времен принцессы Дианы.

В мае на продажу выставили автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал покойной сестре королевы Елизаветы II, принцессе Маргарет, на протяжении 22 лет. Машина модели Silver Wraith I 1980 года выпуска имела пробег в 77 тысяч километров. Стоимость 40-летнего лота специалисты оценили в 45-55 тысяч фунтов стерлингов (4,7 — 5,7 миллиона рублей).