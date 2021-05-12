40-летнюю машину сестры Елизаветы II продадут за миллионы рублей

Автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал покойной сестре королевы Елизаветы II принцессе Маргарет в течение 22 лет, выставили на продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о машине модели Silver Wraith I 1980 года выпуска, пробег которой составляет 77 тысяч километров. Транспортное средство продадут на торгах аукционного дома H&H Classics в Имперском военном музее в Даксфорде (IWM Duxford) 26 мая. Стоимость 40-летнего лота специалисты оценивают в 45-55 тысяч фунтов стерлингов (4,7 — 5,7 миллиона рублей).

Всего между 1977 и 1980 годами было выпущено 2135 моделей упомянутого Rolls-Royce. При этом по заказу принцессы Маргарет автомобиль был оформлен увеличенными зеркалами заднего вида, фальшполом и прожекторами. Салон машины обит зеленой тканью и черной кожей Nuella. Механики также модифицировали крышу для размещения флагштока.

По информации издания, автомобиль перешел по наследству единственному сыну принцессы Маргарет Дэвиду Линли, который продал ее Королевским конюшням. Первым официальным владельцем Rolls-Royce после смерти сестры королевы Елизаветы II стал биограф королевской семьи Рональд Олрайт (Ronald Allwright), который приобрел его в июне 2002 года.

Согласно материалу, принцесса Маргарет исполняла на описанном автомобиле королевские обязанности. Отмечается, что в Rolls-Royce возили различных знаменитостей, например, принцессу Диану, мать Георга VI Марию Текскую, королеву-мать Елизавету Боуз-Лайон, а также бывшего президента США Рональда Рейгана и его супругу Нэнси.

Известно, что последняя официальная поездка Rolls-Royce заключалась в том, чтобы доставить членов королевской семьи на похороны принцессы Маргарет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 15 февраля 2002 года.

В апреле также появилась информация о том, что автомобиль принца Уильяма и Кейт Миддлтон продадут за миллионы рублей. Пробег синего внедорожника Range Rover Vogue SE SUV, который был выдан супружеской паре для личного пользования компанией Land Rover в 2013 году, составил всего 38,4 тысячи миль (61 тысячу километров).