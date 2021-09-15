Личную вещь сестры британской королевы продали за 40 миллионов рублей

Ювелирное изделие, которое принадлежало покойной сестре королевы Великобритании Елизаветы II принцессе Маргарет, продали на аукционе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о браслете бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Известно, что автором упомянутого снимка выступил фотограф Сесил Битон (Cecil Beaton). Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга и украшено бриллиантами круглой огранки.

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Сообщается, что личная вещь принцессы 96-летний давности ушла с молотка на аукционе дома Dix Noonan Webb в Лондоне. Предполагалось, что аксессуар продадут по цене, которая варьируется от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от трех до четырех миллионов рублей), однако в конечном счете изделие приобрели за 396,8 тысячи фунтов стерлингов (40 миллионов рублей).

Имя покупателя не раскрывается.

В мае на продажу выставили автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал покойной сестре королевы Елизаветы II, принцессе Маргарет, на протяжении 22 лет. Машина модели Silver Wraith I 1980 года выпуска имела пробег в 77 тысяч километров. Стоимость 40-летнего лота специалисты оценили в 45-55 тысяч фунтов стерлингов (4,7 — 5,7 миллиона рублей).