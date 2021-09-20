Обложка украинского Vogue с полуголыми моделями восхитила читателей

Новая откровенная обложка украинской версии модного журнала Vogue восхитила его читателей. Соответствующий кадр появился в официальном Instagram-аккаунте издания.

На размещенной в соцсети обложке голландская модель Кики Виллемс (Kiki Willems) позирует в наряде бренда Saint Laurent, состоящем из черного шелкового мини-платья, верхняя часть которого выполнена в виде цветов, трусах из тюля и кожаных туфлях. Ее образ дополнили золотые ювелирные изделия с бриллиантами марки Boucheron.

Виллемс запечатлели на фоне других манекенщиц без бюстгальтеров в одинаковых черных накидках, прикрывающих их обнаженную грудь, черных трусах и туфлях в тон костюма. Лица участниц съемки прикрыты маскарадными масками.

Редакторы Vogue объяснили, что во время создании обложки вдохновлялись образом Николь Кидман из фильма режиссера Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Отмечается, что фотосессия получила название Eroticа.

Автором кадров выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti), который неоднократно сотрудничал с изданиями Purple, Dust, Dazed & Confused, 032c, а также с брендами Jacquemus, Proenza Schouler и Vetements. Стилистом стала Хелена Техедор (Helena Tejedor), а визажистом — Патрик Глаттаар (Patrick Glatthaar).

Пользователи сети оценили обложку Vogue и принялись писать об этом в комментариях. «Крутейшая», «Очень сильно», «Просто кайф», «Очень красиво», «Восхищаюсь вашей смелостью», «Какая же красота!», «Просто вау», — высказывались юзеры.

В июле полная модель снялась полуголой для украинского Vogue и вызвала споры в сети. 18-летняя плюс-сайз-манекенщица Тесс Макмиллан (Tess McMillan) попозировала в нескольких образах. На одном из кадров она запечатлена в прозрачном топе салатового цвета, просвечивающем грудь девушки.