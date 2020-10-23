Украинка сняла модель Victoria's Secret в пиджаке на голое тело для журнала

Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) приняла участие в откровенной фотосессии для российской версии модного журнала Vogue и стала героиней его обложки. Снимок украинской фотохудожницы Юлии Горбаченко появился в ее Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @angelcandices

На размещенном черно-белом кадре 31-летняя манекенщица позирует на фоне стены в черном пиджаке бренда Alberta Ferretti на голое тело. При этом у модели мокрые волосы, убранные назад.

Кроме того, в своем Instagram Свейнпол разместила фотографию, которая попала на главную страницу издания. На ней знаменитость лежит в бежевом топе с глубоким декольте и прикрывает часть лица от солнечного света. Пост набрал больше 78 тысяч лайков.

В июне Юлия Горбаченко сняла другую модель Victoria's Secret, Эльзу Хоск, для обложки греческой версии журнала Harper's Bazaar. Так, знаменитость запечатлели на фоне моря в раздельном купальнике люксового бренда Louis Vuitton с монограммой марки. Из аксессуаров на Хоск — белые солнечные очки Loewe.