Украинка сняла модель Victoria's Secret в бикини для модного журнала

Шведская модель и «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск приняла участие в пляжной съемке нового номера греческой версии журнала Harper's Bazaar и стала героиней его обложки. Снимки украинской фотохудожницы Юлии Горбаченко появились в Instagram-аккаунте модного издания.

На одном из размещенных кадров манекенщица позирует на фоне моря в раздельном купальнике люксового бренда Louis Vuitton с монограммой марки. Из аксессуаров на Хоск — белые солнечные очки Loewe. Волосы модели уложены небрежными волнами.

Фото опубликовано @harpersbazaargreece

Ее также сфотографировали на шезлонге в полосатом платье Altuzarra с высоким разрезом и очках Mark Jacobs зеленого цвета. На другом снимке знаменитость наклонилась в салон автомобиля в красном купальнике, и фотограф запечатлел только ее ноги.

Фото опубликовано @harpersbazaargreece

Стилистами съемки выступили Уильям Ногучи (William Noguchi) и Марианна Лесли (Marianne Leslie), визажистом — Георги Сандев (Georgi Sandev).

В июне еще один украинский фотограф Саша Самсонова сняла сестру Ким Кардашьян Хлои у бассейна. На опубликованном фото она лежит с закрытыми глазами на бортике бассейна в бикини оливкового цвета. Телезвезда также попозировала в слитном черном купальнике с распущенными волосами.