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Дочь Джонни Деппа снялась в откровенной одежде для модного журнала

Актриса и модель Лили-Роуз Депп приняла участие в фотосессии для журнала Interwiew
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Фото: Pierre-Ange Carlotti / Interview Magazine

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, снялась в откровенной одежде для модного журнала Interwiew. Кадры появились на сайте издания.

22-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких образах. Например, на первом снимке она позирует в оранжевой укороченной водолазке, бордовой мини-юбке в клетку с разрезом на боку, красных гольфах и серебристых туфлях на каблуках. При этом видно, что на Депп отсутствует нижнее белье.

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На другом фото актриса стоит в укороченной меховой куртке черно-розового цвета, голубых трусах, розовых гольфах и лиловых туфлях-лодочках. Ее также засняли в розовом кроп-топе и голубых джинсах клеш.

Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti), который неоднократно сотрудничал с изданиями Purple, Dust, Dazed & Confused, 032c, а также брендами Jacquemus, Proenza Schouler и Vetements.

В марте Лили-Роуз Депп впервые снялась для обложки российского журнала Elle. На кадрах звезда запечатлена в нескольких нарядах французского модного дома Chanel. Например, на первом снимке она позирует на розовом фоне в черном-мини платье без рукавов.

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