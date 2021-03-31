Дочь Джонни Деппа впервые снялась для обложки российского Elle в мини-платье

Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, впервые стала героиней обложки российской версии модного журнала Elle. Соответствующая серия фото появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 21-летняя знаменитость запечатлена в нескольких нарядах французского модного дома Chanel. Например, на первом снимке она позирует на розовом фоне в черном-мини платье без рукавов, на втором — в облегающем черном комбинезоне в мелкую крапинку с вырезом в области декольте. Ее образ дополнили перчатки из того же материала, кожаный ремень с золотой фурнитурой, а также кольца, браслет и небольшие серьги. Модель также запечатлели крупным планом в трикотажном жилете.

Автором съемки выступила фотограф и подруга звезды Уолкер Бантинг (Walker Bunting). Стилистом фотосессии стала модный редактор издания Лилия Симонян.

Публикация набрала больше 340 тысяч лайков и восхитила поклонников Депп. «Ты просто куколка», «Девочка, ты просто огонь! Очень горжусь тобой, это потрясающе», «Просто невероятные фотографии! Увидев их первый раз, я потеряла дар речи», «Вау!», «Безумно красивая», — писали они.

В октябре 2020 года в сети появились неопубликованные фото Лили-Роуз Депп без одежды. На черно-белых снимках модель позирует топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла белым полотенцем.