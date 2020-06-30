Дочь Джонни Деппа прошлась по улице в кроп-топе без бюстгальтера

Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья. Ее снимки публикует издание Daily Mail.

21-летняя знаменитость прошлась по улицам Парижа без бюстгальтера в короткой черной юбке с заниженной талией и туфлях на небольшом каблуке в тон. Депп также надела облегающий кроп-топ зеленого цвета и солнечные очки, а волосы она собрала в пучок. Кроме того, на размещенных снимках модель держит в руках маленькую черную сумку люксового бренда Chanel.

Фото опубликовано @dreamylilyrose

18 июня Лили-Роуз Депп вышла на пробежку в бюстгальтере и подверглась критике. Папарацци сфотографировали актрису во время занятий спортом в Лос-Анджелесе в спортивном бюстгальтере с анималистичным принтом, коротких шортах и кроссовках бренда Nike. Поклонники Депп обругали ее внешний вид в соцсетях и сравнили ее фигуру с гладильной доской.

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