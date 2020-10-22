В сети появились неопубликованные фото дочери Джонни Деппа топлес

Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, приняла участие в откровенной фотосессии и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте фотографа Уолкера Бантинга (Walker Bunting).

Так, автор снимков разместил в сети ранее неопубликованные черно-белые фото, на которых 21-летняя модель позирует топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла белым полотенцем. Образ Депп был дополнен минималистичными серьгами и подвеской. «Скучаю по любимому персонажу моих историй», — подписал Бантинг пост, который набрал больше 14 тысяч лайков.

Поклонники знаменитости оценили кадры и выразили свое восхищение в комментариях. «Богиня! Спасибо, что поделился», «Вау!», «Потрясающая девушка», «Она такая же невероятная, как ее отец», «Ты очень талантлив, а она — идеальна», «Боже, она сногсшибательна», — высказывались они.

В июле Лили-Роуз Депп прошлась по улице в кроп-топе без бюстгальтера. Ее запечатлели на улицах Парижа в просвечивающем грудь кроп-топе зеленого цвета, короткой черной юбке с заниженной талией и туфлях на небольшом каблуке в тон. В руках она держала маленькую сумку люксового бренда Chanel.