Российские ученые начнут отслеживать миграцию моржей с помощью датчиков

На Ямале ученые установили датчики на восьми моржах, чтобы отслеживать пути их миграции

Ученые начнут отслеживать, куда моржи отправляются с Ямала. Для этого на восьми животных установили датчики, рассказал заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров, сообщает «Север-Пресс».

На звание хозяина Арктики могут претендовать не только белые медведи, но и моржи. Если животные выходят на берег, то хищники к ним не подходят, отметил директор департамента внешних связей на международной научно-практической конференции по мерзлотоведению в Салехарде.

Мажаров также пояснил, что моржи приплывают в район поселка Харасавэй уже не первый год. Объяснить такое поведение животных пока не удается. Возможными причинами исследователи называют изменение климата и воздействие человека на природу.

Ранее на Ямале в вахтовый поселок Харасавэй проник белый медведь. На опубликованных в сети кадрах видно, как медведь проползает в небольшую яму под забором и оказывается в поселке. «Да он жидкий!» — удивляется ловкости большого животного автор ролика. Далее хищник начинает гулять по территории поселка. Мужчины пытаются криком припугнуть белого медведя, но он не реагирует на людей.